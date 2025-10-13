Морозы до 13 градусов и снег: какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какая погода ожидается 14-16 октября в Казахстане - прогнозируются осадки и похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщили специалисты метеослужбы, синоптическую ситуацию в ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана будет формировать Северный антициклон, который обусловит погоду без осадков.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе прогнозируются дожди, на востоке и юго-востоке республики осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман, на юге - пыльная буря.

Ожидается понижение ночных температур на большей части РК до 5-13 мороза, на западе и юге страны до 5-13 тепла, днем основной фон составит 0-10 тепла, на западе 7-17 тепла, а на юге страны 15-25 тепла.

Напомним, ранее в нацкомпании "КазАвтоЖол" обратились с предупреждением к водителям - их призвали подготовить автомобили к зиме.

В компании отметили, что погода меняется очень быстро, и на страну уже опустились первые снегопады и гололед.

