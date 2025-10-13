Заморозки, сильный ветер и дожди: синоптики предупредили казахстанцев о "сюрпризах" погоды

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на вторник, 14 октября. Так, в ряде регионов было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 14 октября в области Жетісу, в районе Алакольских озер порывы ветра будут достигать 23-28 м/с. Ночью в центре области ожидаются заморозки до -3 градусов.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На западе, юге Актюбинской области ожидается ветер, сохранится высокая пожарная опасность.

На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. В горных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью ожидаются заморозки -1 градус.

В Мангистауской области ожидается ветер, по области сохраняется высокая пожарная опасность. На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юго-западе Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Карагандинской области ожидается туман. На севере Акмолинской области ожидается туман. На западе, в центре области Абай ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается пыльная буря. В Шымкенте ожидается ветер до 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. 14 октября на юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

