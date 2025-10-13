"Наказывают без вины": семьи стоматологов из Атырау возмущены расследованием о выводе миллиардов из ЕНПФ

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Наказывают без вины": семьи стоматологов из Атырау возмущены расследованием о выводе миллиардов из ЕНПФ

    Опубликовано:

    Стоматолог
    Стоматолог. Иллюстративное фото: Luis Alvarez/Getty Images

    После рейдов Агентства по финансовомоу мониторингу часть учреждений приостановила работу, а предприниматели заявили, под подозрение попали даже те, кто работал честно, сообщает телеканал Almaty.

    По данным телеканала, стоматологический бизнес Атырау оказался в эпицентре громкого расследования. После рейдов Агентства по финмониторингу часть учреждений приостановила работу.

    А некоторые предприниматели заявили, что под подозрение якобы попали даже те, кто работал честно.

    "Изъяли у сына машину и телефон. У него были свои деньги. Это 1,8 млн тенге, заработанные честным трудом. Теперь требуют документы на каждую копейку. Я не понимаю, на каком основании все это происходит? Машины, которые стояли в Агентстве, тоже увезли. Людей наказывают без вины", - возмущен житель города Амандык Иманбаев.

    По мнению адвоката Айдоса Кенжебекова, среди задержанных есть невиновные.

    "Деньги, изъятые у граждан - это их собственные накопления, в том числе средства из пенсионного фонда, которые они имели право использовать. Сейчас дело пересматривается, ведь среди задержанных есть и невиновные", - заявил адвокат Айдос Кенжебеков.

    Между тем в Агентстве по финмониторингу воздержались от комментариев, но подтвердили факт расследования, но ссылаются на тайну следствия.

    "В настоящее время ведутся следственные действия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит", - сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

    Напомним, ранее в АФМ проинформировали, что в стране изобличена деятельность 5 предполагаемых преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ.

    По данным ведомства, для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.

    На самом деле указанные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.

    За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

    На деньги вкладчиков ЕНПФ подозреваемые приобрели элитные автотранспортные средства (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. В АФМ показали это имущество.

    Позже трех подозреваемых в выводе 46 млрд из ЕНПФ стоматологов объявили в розыск.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.