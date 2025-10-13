"Наказывают без вины": семьи стоматологов из Атырау возмущены расследованием о выводе миллиардов из ЕНПФ
Опубликовано:
После рейдов Агентства по финансовомоу мониторингу часть учреждений приостановила работу, а предприниматели заявили, под подозрение попали даже те, кто работал честно, сообщает телеканал Almaty.
По данным телеканала, стоматологический бизнес Атырау оказался в эпицентре громкого расследования. После рейдов Агентства по финмониторингу часть учреждений приостановила работу.
А некоторые предприниматели заявили, что под подозрение якобы попали даже те, кто работал честно.
"Изъяли у сына машину и телефон. У него были свои деньги. Это 1,8 млн тенге, заработанные честным трудом. Теперь требуют документы на каждую копейку. Я не понимаю, на каком основании все это происходит? Машины, которые стояли в Агентстве, тоже увезли. Людей наказывают без вины", - возмущен житель города Амандык Иманбаев.
По мнению адвоката Айдоса Кенжебекова, среди задержанных есть невиновные.
"Деньги, изъятые у граждан - это их собственные накопления, в том числе средства из пенсионного фонда, которые они имели право использовать. Сейчас дело пересматривается, ведь среди задержанных есть и невиновные", - заявил адвокат Айдос Кенжебеков.
Между тем в Агентстве по финмониторингу воздержались от комментариев, но подтвердили факт расследования, но ссылаются на тайну следствия.
"В настоящее время ведутся следственные действия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит", - сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
Напомним, ранее в АФМ проинформировали, что в стране изобличена деятельность 5 предполагаемых преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ.
По данным ведомства, для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.
На самом деле указанные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.
За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.
На деньги вкладчиков ЕНПФ подозреваемые приобрели элитные автотранспортные средства (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. В АФМ показали это имущество.
Позже трех подозреваемых в выводе 46 млрд из ЕНПФ стоматологов объявили в розыск.
