Дело "стоматологов": подозреваемых в выводе 46 млрд из ЕНПФ объявили в розыск

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск владельцы фиктивных стоматологических клиник, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ, разыскиваются:

Дуйсенов Аслан Қамбарұлы 01.04.1992 г.р.;

Иманбаев Габбас 18.05.1998 г.р.;

Елешев Есимхан Баяндиевич 11.09.1987 г.р.

Они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг.

"Они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.

В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ведомстве.

Один из подозреваемых, Дуйсенов, ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершеннее тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (Доведение до самоубийства) и 362 (Превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.

"Просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7 7172 70 84 78 -дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются", - обратились в ведомстве.

Напомним, ранее в АФМ проинформировали, что изобличена деятельность 5 предполагаемых преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ. По данным ведомства, для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны. На самом деле указанные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. На деньги вкладчиков ЕНПФ подозреваемые приобрели элитные автотранспортные средства (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. В АФМ показали это имущество. Было проведено 59 обысков. Мера пресечения избиралась в отношении 10 лиц.

