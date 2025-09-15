Свыше 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ: массовые задержания в Атырау прокомментировали в АФМ

На поступающие запросы СМИ в АФМ сообщили, что при координации органов прокуратуры Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, передает NUR.KZ.

"Так, изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд".

Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

На самом деле, по данным ведомства, указанные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.

Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.

"За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.

Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 дропперов.

Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге", - рассказали в АФМ.

В последующем, отмечают в ведомстве, на деньги вкладчиков АО "ЕНПФ" подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается. На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

Наряду с этим в АФМ сообщили, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.

При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.

Иная информация в силу требований ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Одновременно в ведомстве проинформировали, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту, не соответствуют действительности.

Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам.

В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры.

"В этой связи рекомендуем СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений и руководствоваться исключительно проверенными данными", - добавили в АФМ.

Добавим, что ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о массовых задержаниях в Атырау. В частности, в Telegram-канале Kozachkov offside указывалось, что в городе высадился большой десант сотрудников правоохранительных органов из других регионов. Среди них были и оперативники АФМ из соседних областей. В нескольких местах одновременно проводились обыски и выемки документов, каких-то людей задерживали. В общем, судя по всему, речь шла о широкомасштабной операции.

Позже здесь же сообщалось, что проводится задержание сразу пяти преступных групп, сумевших наладить бизнес по выводу денег из Единого накопительного пенсионного фонда.

Напомним, недавно глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Во время встречи глава ведомства доложил президенту, что выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.

