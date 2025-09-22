Элитные авто и недвижимость: АФМ показало имущество по делу о выводе 200 млрд из ЕНПФ
В Атырауской области разоблачены масштабные схемы по выводу пенсионных накоплений на сумму свыше 200 миллиардов тенге. АФМ показало видео с изъятым имуществом, передает NUR.KZ.
Как сообщается на официальной странице Агентства по финансовому мониторингу в Instagram, свыше 200 миллиардов тенге выведено через фиктивные клиники и 226 дропперов.
"На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств стоимостью более 600 млн тенге.
Брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.
Поиск преступно нажитого имущества продолжается", - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее в АФМ проинформировали, что изобличена деятельность 5 предполагаемых преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ.
По данным ведомства, для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.
На самом деле указанные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.
За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.
На деньги вкладчиков ЕНПФ подозреваемые приобрели элитные автотранспортные средства (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.
Было проведено 59 обысков. Мера пресечения избиралась в отношении 10 лиц.
