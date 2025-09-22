Элитные авто и недвижимость: АФМ показало имущество по делу о выводе 200 млрд из ЕНПФ

В Атырауской области разоблачены масштабные схемы по выводу пенсионных накоплений на сумму свыше 200 миллиардов тенге. АФМ показало видео с изъятым имуществом, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице Агентства по финансовому мониторингу в Instagram, свыше 200 миллиардов тенге выведено через фиктивные клиники и 226 дропперов.

"На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств стоимостью более 600 млн тенге.

Брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в АФМ проинформировали, что изобличена деятельность 5 предполагаемых преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ. По данным ведомства, для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны. На самом деле указанные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. На деньги вкладчиков ЕНПФ подозреваемые приобрели элитные автотранспортные средства (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Было проведено 59 обысков. Мера пресечения избиралась в отношении 10 лиц.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.