Пассажиры метро в Алматы стали получать важные сообщения от полиции
В полиции Алматы рассказали, зачем в городском метрополитене запустили новые аудиооповещения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Сейчас в метро усилены меры безопасности.
Как сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, в метрополитене Алматы полиция усилила меры профилактики и информирования пассажиров. Так, в вагонах и на станциях метро установлены аудиооповещения, через которые пассажирам напоминают о необходимости соблюдать закон, порядок и личную ответственность за безопасность.
Одновременно на станциях и в подвижном составе размещены брошюры и плакаты с напоминаниями о правилах поведения и технике безопасности в метро.
"Метрополитен - это место массового пребывания граждан, где безопасность каждого зависит от дисциплины всех. Полиция совместно с администрацией метро проводит постоянную профилактическую и разъяснительную работу.
Наша задача - не только обеспечить правопорядок, но и сформировать у пассажиров устойчивую культуру безопасности", - отметил начальник управления полиции на метрополитене ДП города Алматы Батуржан Абдумасаров.
Напомним, ранее в метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров. Произошло это после гибели человека, который упал на пути между вагонами. К слову, ограждения подверглись критике, на которую ответили в метрополитене города.
Мы также писали, что на семи станциях метро Алматы появилась сотовая связь с выходом в интернет, на остальных станциях проводятся работы по подключению.
