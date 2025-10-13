К казахстанским водителям обратились с предупреждением

В нацкомпании "КазАвтоЖол" обратились с предупреждением к водителям - их призвали подготовить автомобили к зиме, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Как отмечают в "КазАвтоЖоле", погода меняется очень быстро, и на страну уже опустились первые снегопады и гололед.

"Дороги становятся скользкими, а расстояние торможения увеличивается в разы. Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности окружающих", - призвали специалисты автолюбителей.

Так, в нацкомпании советуют:

Переобуйте автомобиль на зимние шины - они обеспечат лучшее сцепление с дорогой.

Проверьте исправность тормозной системы, аккумулятора и осветительных приборов.

Используйте зимнее топливо и не забывайте про уровень антифриза.

Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, избегайте резких манёвров.

"Помните, что даже опытный водитель может попасть в сложную ситуацию, если не учтет погодные условия. Берегите себя и своих близких - впереди длинная зима, и все зависит от вашей внимательности и ответственности", - отмечают представители компании.

Подчеркиваются, что дорожные службы работают круглосуточно, водители также могут в любое время суток обратиться по номеру 1403 для получения информации.

Напомним, в минувшие выходные Павлодарскую область накрыл первый снегопад. В полиции предупреждали, что из-за снега на дорогах образовалась гололедица, несколько трасс в регионе закрыли из-за плохой погоды. Несмотря на предупреждение, в результате ДТП, случившегося из-за непогоды, погибли два человека.

