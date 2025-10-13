Теплую неделю пообещали синоптики жителям Шымкента

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 13 по 19 октября, ожидается теплая погода без осадков, похолодание обещают к концу недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 октября в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 24 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

14 октября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 7,1 м/с.

15 октября будет ясно. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 24 градусов, а ночью опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

16 октября в Шымкенте обещают переменную облачность. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 25 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,6 м/с.

17 октября осадки не ожидаются. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

18 октября ожидается переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, минимальная – плюс 11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,6 м/с.

19 октября, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 14 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 20 градусов, но ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

