До минус 6 градусов похолодает в Астане в ближайшую неделю

В Астане в ближайшие 7 дней, с 13 по 19 октября, ожидается похолодание до минус 6 градусов, но осадков в столице не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

13 октября в Астане ожидается переменная облачность. Температура в среднем составит минус 1 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 5 градусов, но ночью температура опустится до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

14 октября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около минус 1 градус. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, а минимальная – минус 6 градусов. Скорость ветра составит до 7,0 м/с.

15 октября будет солнечно. Средняя температура – 0 градусов. Днем температура поднимется до плюс 6 градусов, а ночью опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

16 октября осадки не ожидаются. Температура в среднем – плюс 2 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до минус 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,8 м/с.

17 октября будет пасмурно. Среднесуточная температура – плюс 4 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

18 октября вновь ожидается пасмурная погода. Температура в среднем остановится на отметке плюс 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, минимальная – плюс 3 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 6,1 м/с.

19 октября, по прогнозам, будет облачно, но без осадков. Средняя температура составит плюс 3 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 7 градусов, но ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

