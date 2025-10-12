Снег, дождь и заморозки ожидаются в Казахстане

В понедельник, 13 октября, на большей части Казахстана ожидается туман и сильный ветер, а на севере обещают снег и дождь, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Туман и гололедицу прогнозируют в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и в области Абай.

О сильном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду предупреждают синоптики жителей Туркестанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, а также области Жетісу. В этих регионах сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях ожидается сильный туман, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области вновь прогнозируют сильные осадки в виде дождя и снега, а также гололед.

Жителей Жамбылской области предупреждают о заморозках до 1 градуса в ночное время.

