Ограничения ввели на дорогах ВКО из-за непогоды

Из-за плохой погоды на одной из трасс Восточно-Казахстанской области ввели ограничения для транспорта, необорудованного зимними шинами, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в министерстве, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для транспорта, не оборудованного зимними шинами, на автодороге областного значения "Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское".

"МЧС просит водителей соблюдать меры предосторожности при планировании маршрута", - добавили в ведомстве.

Напомним, накануне непогода накрыла Павлодарскую область - здесь выпал снег, дороги замело. В полиции предупреждали, что из-за снега на дорогах образовалась гололедица, несколько трасс в регионе закрыли из-за плохой погоды.

"Рекомендуем водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты, быть предельно внимательными и при движении соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию. Воздержаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или 102",- отмечали полицейские.

Несмотря на предупреждение, в результате ДТП, случившегося из-за непогоды, погибли два человека.

