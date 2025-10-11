jitsu gif
    Заморозки, грозы, ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

    Опубликовано:

    Заморозки
    Заморозки. Иллюстративное фото: TomekD76/Getty Images

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на воскресенье, 12 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    12 октября ночью в Северо-Казахстанской области на юго-западе усилится ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юго-западе области порывы 23 м/с

    Завтра в Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Предстоящей ночью и утром на западе Атырауской области будет туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области - высокая пожарная опасность.

    Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В воскресенье в области Жетісу ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

    Свежая публикация по теме:
    Ограничения ввели на дорогах ВКО из-за непогоды

    12 октября в Астане усилится ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

    Предстоящей ночью и утром в горных районах Жамбылской области возможен туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ночью в горных районах области прогнозируют заморозки 1 градус. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

    12 октября ночью на западе, севере, в центре, днем на западе, в центре области Абай ожидаются туман, гололед. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Также ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области пообещали туман. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем на севере области порывы 15-18 м/с.

    В воскресенье на юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность

    12-13 октября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Завтра на юге, севере, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    12 октября днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    12-13 октября на севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

    В воскресенье в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Погода
