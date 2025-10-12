Дождь, минусовая температура: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье
В воскресенье, 12 октября, в Алматы обещают дождь, в Астане и Шымкенте - погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем ожидается до 3 градусов тепла, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 8,3 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 26 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,0 м/с.
