    "Сбил девочку и не остановился": самокатчика ищет полиция в Алматы

    Опубликовано:

    Самокат
    Иллюстративное фото: pixabay.com

    В Сети появилась информация об инциденте - в Алматы самокат, на котором ехали двое человек, сбил девочку. Самокатчики скрылись с места, теперь их ищет полиция, передает NUR.KZ.

    Видео опубликовали в Telegram-канале CMN.KZ. Как сообщили авторы, вечером 9 октября на проспекте Абая по тротуару на высокой скорости проехали два электросамоката - на каждом находилось по два человека. Один из них сбил девочку прямо у прохожих на глазах.

    "По словам свидетелей, ребенок упал и получил травму ноги. Водитель самоката не остановился и продолжил движение. Очевидцы пытались снять нарушителей на видео, однако не успели - все произошло за считанные секунды", - говорится в публикации.

    Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы. В ведомстве сообщили, что по данному факту Управлением полиции Алмалинского района начата проверка.

    "Мы располагаем всеми техническими возможностями, включая систему видеонаблюдения, чтобы установить личности нарушителей и привлечь их к ответственности. Важно понимать, что уход с места происшествия - это не просто безответственный поступок, а нарушение закона. Не оказание помощи пострадавшему - недопустимо и аморально", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

    Полиция Алматы призывает всех участников дорожного движения - пешеходов, велосипедистов и пользователей самокатов, строго соблюдать правила дорожного движения и нормы общественного порядка.

    Напомним, ранее алматинка в соцсетях рассказала, что ее дочь возле Парка 28 панфиловцев сбил самокат, на котором ехали два ребенка 6 и 11 лет. В результате девочка получила перелом ноги. Ситуацию прокомментировали в ДП города.

    Еще в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.

    Отметим, что алматинцы периодически жалуются на пользователей электросамокатов. По их словам, любители двухколесного транспорта на высокой скорости гоняют по проезжей части, велодорожкам и даже тротуарам. Врачи говорят, что к ним в месяц обращается около 100 человек с травмами. В основном это школьники и подростки. После критики президента чиновники поняли, что в городе не хватает специальных парковок. Теперь определили 10 таких мест.

