Как решить проблему с парковкой электросамокатов, придумали в Алматы

Специальные парковки для электросамокатов появятся в Алматы - только на них разрешат оставлять данный вид транспорта, передает сайт телеканала КТК.

Сотрудники алматинского акимата говорят, что в южной столице появится 10 локаций для стоянки электросамокатов.

Алматинцы жаловались на пользователей электросамокатов - по их словам, любители двухколесного транспорта на высокой скорости гоняют по проезжей части, велодорожкам и даже тротуарам.

Врачи также рассказали о травмах, с которыми обращаются из-за электросамокатов. По словам медиков, после падения с двухколесного транспорта к ним в месяц обращается около 100 человек. В основном это школьники и подростки.

"Всем оказываем экстренную травматологическую помощь, то есть делаются операции на конечности, потому что идут переломы конечностей. Зачастую нижних конечностей, переломы голени, бедер. Они сочетаются с черепно-мозговыми травмами. Были случаи с открытыми черепно-мозговыми травмами, которым требовалась операция на головном мозге", - рассказал завприемным отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Мейржан Курманалиев.

После недавней критики президента чиновники поняли, что в городе не хватает специальных парковок. Теперь определили 10 таких мест.

"На самом деле это проблема – то, что самокаты у нас лежат на тротуарах, перед входом в дома. Мы на сегодня определили пилотно 10 локаций и хотим сделать за счет разметки стационарные места парковок. Вот эти 10 локаций, про которые я говорил, пилот, мы уже начнем на этой неделе", - рассказал замруководителя управления городской мобильности Бауыржан.

Напомним, в понедельник, выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об опасности электросамокатов.

После депутат маслихата Алматы Бейбут Кусаинов предложил временно запретить использование самокатов, пока в отношении них не будет наведен порядок.

Недавно в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.

Также в южной столице автобус сбил двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе. Отмечается, что они передвигались на электросамокате.

