      Колмакова Виктория
      Колмакова Виктория
      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Самокатчики сбили девочку в Алматы: у нее перелом ноги

      Опубликовано:

      Электросамокат
      Электросамокат. Иллюстративное фото: Eder Paisan/Getty Images

      Алматинка в соцсетях рассказала, что ее дочь возле Парка 28 панфиловцев сбил самокат, на котором ехали два ребенка 6 и 11 лет. В результате девочка получила перелом ноги. Ситуацию прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

      Женщина в Threads сообщила, что ее дочь стояла на тротуаре на остановке, не на дорожке. Ее сбили дети на самокате, 6-летний ребенок отлетел. По словам алматинки, после инцидента все накинулись на ее дочь, она испугалась, а самокатчики сбежали.

      У девочки опухла нога, ее повезли в больницу. Оказалось, что у нее перелом.

      В ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в Медеуском районе водитель электросамоката совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места происшествия.

      "По данному факту управлением полиции Медеуского района незамедлительно начата проверка.

      Личность нарушителя будет установлена в кратчайшие сроки, он понесет ответственность в соответствии с законом.

      В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий", - заявили в пресс-службе ведомства.

      Отметим, что алматинцы периодически жалуются на пользователей электросамокатов. По их словам, любители двухколесного транспорта на высокой скорости гоняют по проезжей части, велодорожкам и даже тротуарам. Врачи говорят, что к ним в месяц обращается около 100 человек с травмами. В основном это школьники и подростки. После критики президента чиновники поняли, что в городе не хватает специальных парковок. Теперь определили 10 таких мест.

      Недавно в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей несовершеннолетних привлекли к ответственности.

