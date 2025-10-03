Кафе снесли в Алматы (фото)

В Алматы под снос попало незаконно возведенное кафе, расположенное по ул. Макатаева, 4а, передает NUR.KZ со ссылкой на управление градостроительного контроля.

Как сообщает ведомство, ранее в ходе внеплановой проверки было установлено, что собственником (физлицо) объект возведен без проектно-сметной документации, без сопровождения авторского и технического надзоров и эксплуатировался без акта ввода в эксплуатацию.

В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта.

Собственником во исполнение требований предписания управления был произведен демонтаж незаконного строения.

Кафе попало под снос. Фото: акимат Алматы

Напомним, ранее в августе в Алматы снесли автомойку - строение было возведено без разрешительных документов.

Ранее в Алматы под снос попала крупная часть известного в городе рынка "Арыстан", расположенного в микрорайоне "Аксай-2". Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов. До этого по решению суда в южной столице снесли трехэтажное строение в Медеуском районе. Кроме того, мы рассказывали, что в Алматы производился массовый демонтаж незаконных торговых точек - 21 один объект снесли за два дня.

