Известный рынок начали сносить в Алматы

В Алматы под снос попала крупная часть известного в городе рынка "Арыстан", расположенного в микрорайоне "Аксай-2", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление градостроительного контроля.

Сообщается, что по решению суда сносят более 2000 квадратных метров торговых площадей. Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов. В отношении собственника ТОО "Фирма Тигрохауд" приняты административные меры.

"В результате управлением направлено исковое заявление в районный суд на снос незаконно возведенных площадей рынка.

1 марта 2024 года суд вынес решение снести часть рынка площадью 2125,62 кв. м, 19 июля 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменений", - сообщили в управлении.

Снос начат накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции.

Напомним, ранее в Алматы по решению суда снесли трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.

Также торговый павильон в центре Алматы снесли по решению суда - он был построен без необходимых документов.

Кроме того, в Алматы производился массовый демонтаж незаконных торговых точек - 21 один объект снесли за два дня.