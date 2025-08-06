Еще одну автомойку снесли в Алматы
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Автомойку, расположенную на улице Ахмедьярова в Алматы, снесли - строение было возведено без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как рассказали в акимате, при внеплановой проверке было установлено, что два одноэтажных строения были возведены без проектно-сметной документации и без сопровождения авторского и технического надзоров. Их использовали для автомойки и пункта замены масла.
В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж объектов.
В январе Управление градостроительного контроля Алматы подал в суд иск о принудительном сносе строений. Суд удовлетворил иск, а городской суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
"На сегодня самовольные строения демонтированы собственником самостоятельно во исполнение решения суда", - добавили в акимате.
Напомним, ранее в Алматы под снос попала крупная часть известного в городе рынка "Арыстан", расположенного в микрорайоне "Аксай-2". Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов.
До этого по решению суда в южной столице снесли трехэтажное строение в Медеуском районе.
Кроме того, мы рассказывали, что в Алматы производился массовый демонтаж незаконных торговых точек - 21 один объект снесли за два дня.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272485-eshche-odnu-avtomoyku-snesli-v-almaty-foto/
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