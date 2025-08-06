Еще одну автомойку снесли в Алматы

Автомойку, расположенную на улице Ахмедьярова в Алматы, снесли - строение было возведено без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как рассказали в акимате, при внеплановой проверке было установлено, что два одноэтажных строения были возведены без проектно-сметной документации и без сопровождения авторского и технического надзоров. Их использовали для автомойки и пункта замены масла.

Место, где располагалась автомойка. Фото: акимат Алматы

В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж объектов.

В январе Управление градостроительного контроля Алматы подал в суд иск о принудительном сносе строений. Суд удовлетворил иск, а городской суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

"На сегодня самовольные строения демонтированы собственником самостоятельно во исполнение решения суда", - добавили в акимате.

Напомним, ранее в Алматы под снос попала крупная часть известного в городе рынка "Арыстан", расположенного в микрорайоне "Аксай-2". Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов.

До этого по решению суда в южной столице снесли трехэтажное строение в Медеуском районе.

Кроме того, мы рассказывали, что в Алматы производился массовый демонтаж незаконных торговых точек - 21 один объект снесли за два дня.

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