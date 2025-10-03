Полицию заставили вернуть на службу сотрудника, уволенного за драку с футбольным судьей в Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    Полицию заставили вернуть на службу сотрудника, уволенного за драку с футбольным судьей в Алматы

    Опубликовано:

    Футбольный мяч
    Футбольный мяч. Иллюстративное фото: Iancu Cojocar / 500px / Getty Images

    Полицейский восстановился на службе через суд после того, как был уволен в прошлом году за конфликт с рефери во время футбольного матча в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

    Как сообщается в материалах дела в базе судебных актов Верховного суда, истец Т.А. обратился в суд с иском к Департаменту полиции Алматы о признании незаконным и отмене приказа о его увольнении из органов внутренних дел, а также о восстановлении на работе.

    Отмечается, что полицейского уволили из-за того, что в отношении него было начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

    По словам истца, уголовное дело было прекращено по реабилитирующим основаниям, в связи с отсутствием в действиях истца состава уголовного правонарушения. Несмотря на это, он был уволен за совершение дисциплинарного проступка.

    Представитель истца просила иск удовлетворить и учесть его заслуги, а также то, что он является примерным семьянином, воспитывающим малолетних детей.

    "Из объяснительной Т.А. следует, что он вступил в словесный конфликт с судьей, использовал неприемлемые выражения, демонстрировал жесты красной карточки, после чего между игроками и судьей возникла ссора. Ответчик считает, что действия истца, как сотрудника полиции, дискредитировали органы внутренних дел и подрывали их авторитет, в связи с чем истец был уволен", - говорится в материалах дела.

    Несмотря на то, что ответчик возражал против удовлетворения иска, суд критически отнесся к его доводам и пришел к выводу, что увольнение истца произведено с нарушением закона.

    "Конфликт на футбольном матче, носящий признаки бытовой характер спора, не может рассматриваться как проступок, подрывающий авторитет полиции. Более того, уголовное дело по данному факту прекращено по реабилитирующим основаниям, что исключает вывод о виновности истца", - говорится в решении суда.

    Прокурор, между тем, заявил о том, что иск подлежит удовлетворению.

    Алмалинский районный суд №2 постановил признать приказ об увольнении незаконным, а Т.А. восстановить в должности в органах внутренних дел с сохранением специального звания и всех ранее присвоенных классных чинов. Кроме того, суд постановил взыскать с Департамента полиции Алматы расходы на оплату услуг представителя в размере 200 000 тенге.

    Напомним, ранее сообщалось, что инцидент с массовой потасовкой произошел в рамках матча любительской футбольной лиги в августе этого года. В полиции сообщали, что завели уголовное дело по факту.

    А Казахстанская федерация футбола вынесла наказание - дисквалифицировала игроков.

    Сам участник потасовки рассказывал свою версию произошедшего.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.