Полицию заставили вернуть на службу сотрудника, уволенного за драку с футбольным судьей в Алматы

Полицейский восстановился на службе через суд после того, как был уволен в прошлом году за конфликт с рефери во время футбольного матча в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается в материалах дела в базе судебных актов Верховного суда, истец Т.А. обратился в суд с иском к Департаменту полиции Алматы о признании незаконным и отмене приказа о его увольнении из органов внутренних дел, а также о восстановлении на работе.

Отмечается, что полицейского уволили из-за того, что в отношении него было начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

По словам истца, уголовное дело было прекращено по реабилитирующим основаниям, в связи с отсутствием в действиях истца состава уголовного правонарушения. Несмотря на это, он был уволен за совершение дисциплинарного проступка.

Представитель истца просила иск удовлетворить и учесть его заслуги, а также то, что он является примерным семьянином, воспитывающим малолетних детей.

"Из объяснительной Т.А. следует, что он вступил в словесный конфликт с судьей, использовал неприемлемые выражения, демонстрировал жесты красной карточки, после чего между игроками и судьей возникла ссора. Ответчик считает, что действия истца, как сотрудника полиции, дискредитировали органы внутренних дел и подрывали их авторитет, в связи с чем истец был уволен", - говорится в материалах дела.

Несмотря на то, что ответчик возражал против удовлетворения иска, суд критически отнесся к его доводам и пришел к выводу, что увольнение истца произведено с нарушением закона.

"Конфликт на футбольном матче, носящий признаки бытовой характер спора, не может рассматриваться как проступок, подрывающий авторитет полиции. Более того, уголовное дело по данному факту прекращено по реабилитирующим основаниям, что исключает вывод о виновности истца", - говорится в решении суда.

Прокурор, между тем, заявил о том, что иск подлежит удовлетворению.

Алмалинский районный суд №2 постановил признать приказ об увольнении незаконным, а Т.А. восстановить в должности в органах внутренних дел с сохранением специального звания и всех ранее присвоенных классных чинов. Кроме того, суд постановил взыскать с Департамента полиции Алматы расходы на оплату услуг представителя в размере 200 000 тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что инцидент с массовой потасовкой произошел в рамках матча любительской футбольной лиги в августе этого года. В полиции сообщали, что завели уголовное дело по факту. А Казахстанская федерация футбола вынесла наказание - дисквалифицировала игроков. Сам участник потасовки рассказывал свою версию произошедшего.

