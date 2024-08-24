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Казахстанская федерация футбола вынесла наказание за избиение рефери на матче в Алматы

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Эмблема Казахстанской федерации футбола
Эмблема Казахстанской федерации футбола. Фото: сайт КФФ

Казахстанская федерации футбола сделала заявление на своем официальном сайте о решении контрольно-дисциплинарной комиссии в отношении участников драки на матче в Алматы, передает NUR.KZ.

19 августа во время футбольного матча любительской лиги в Алматы произошла массовая драка, в ходе которой пострадал рефери обслуживший встречу.

23 августа прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола, на которой была постановлена наказать виновных в инциденте.

За нападение на официальное лицо матча, выразившееся в групповом избиении арбитра и нанесении ему телесных повреждений, исключить FC PIONEER из числа участников всех турниров, проводимых под эгидой КФФ и местных футбольных федераций на всей территории Республики Казахстан.
Дисквалифицировать Абдиева Айдоса, Тлекова Алихана и Тлеуберди Талипа от участия во всех турнирах, проводимых под эгидой КФФ и местных футбольных федераций на всей территории Республики Казахстан – пожизненно.

После этого стало известно, что полиция возбудила дело после избиения судьи на футбольном матче в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2152905-kazahstanskaya-federaciya-futbola-vynesla-nakazanie-za-izbienie-referi-na-matche-v-almaty/

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