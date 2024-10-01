Футбольного судью ударили во время матча в Алматы: игроки извинились перед рефери

Игроки алматинской любительской футбольной команды, во время матча которой завязалась потасовка с рефери, рассказали подробности произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам одного из игроков Алихана Тлекова, инцидент начался с получения четырех пенальти.

"Эмоции зашкаливали, случилась перепалка, после чего судья показал карточку и вспыхнул конфликт. На видео кажется, что я его пнул, но это не так на самом деле.

Тем не менее, мы - я и Талып Тлеуберды (еще один игрок - прим.ред.) - хотели попросить публичные извинения за инцидент, который имел место. Мы хотели бы попросить извинения у Федерации футбола и у судьи Игоря Карпова", - сообщил Тлеков.

Он добавил, что команда - любительская, в ней нет профессиональных футболистов. Сам Тлеков начал участвовать в матчах около года и встречался с этим рефери и на других матчах.

"Между нами никогда не было конфликтов, отношения были нормальными, человеческими, хоть и не сказать, что дружескими", - добавил футболист-любитель.

Алихан Тлеков отметил, что ему и Тлеуберды выставили запрет на участие в футбольных матчах пожизненно.

Напомним, ранее сообщалось, что инцидент с массовой потасовкой произошел в рамках матча любительской футбольной лиги в августе этого года. В полиции сообщали, что завели уголовное дело по факту.