Лису заметили в районе EXPO в Астане (видео)

В Сети появилось видео с лисой в районе EXPO в Астане - неожиданная гостья ходила вблизи парковки и жилых домов. В комментариях отмечено, что лисы часто появляются в городе, передает NUR.KZ.

"Жители столицы сообщили о неожиданной гостье в районе EXPO. Вечером прохожие заметили рыжую лису, спокойно разгуливавшую недалеко от жилых домов и парковки", - написали авторы, и напомнили: специалисты отмечают, что лисы нередко заходят в черту города в поисках пищи, особенно в осенний период.

При встрече с животным советуют не приближаться, не пытаться кормить и сразу сообщить в городскую службу.

"Это скорее всего бешенство", "Не факт, лисы часто в городе появляются, когда голодны и не получается найти еду", "На днях ехала вечером по астраханской трассе - через дорогу тоже маленькая лисичка пробежала", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, также неделю назад в Сети распространилось видео необычного случая - под окнами офисов на левом берегу Астаны ходила корова. Судя по веревке на шее, животное потерялось.

Весной в Сети появилось видео из Астаны, на котором запечатлен неспешно идущий по улице еж. Сообщалось, что его засняли рядом с одним из столичных жилых комплексов. А летом этого года в Астане на одной из интернет-площадок продавали волчонка. Полицейские провели операцию по пресечению незаконного содержания и сбыта хищника. Также сотрудники полиции при проведении оперативно-профилактического мероприятия в Астане в одном из СТО обнаружили незаконно содержавшегося львенка.

