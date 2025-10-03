Лису заметили в районе EXPO в Астане (видео)
Опубликовано:
В Сети появилось видео с лисой в районе EXPO в Астане - неожиданная гостья ходила вблизи парковки и жилых домов. В комментариях отмечено, что лисы часто появляются в городе, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Instagram-аккаунте Astana_live24.
"Жители столицы сообщили о неожиданной гостье в районе EXPO. Вечером прохожие заметили рыжую лису, спокойно разгуливавшую недалеко от жилых домов и парковки", - написали авторы, и напомнили: специалисты отмечают, что лисы нередко заходят в черту города в поисках пищи, особенно в осенний период.
При встрече с животным советуют не приближаться, не пытаться кормить и сразу сообщить в городскую службу.
"Это скорее всего бешенство", "Не факт, лисы часто в городе появляются, когда голодны и не получается найти еду", "На днях ехала вечером по астраханской трассе - через дорогу тоже маленькая лисичка пробежала", - пишут пользователи в комментариях.
Напомним, также неделю назад в Сети распространилось видео необычного случая - под окнами офисов на левом берегу Астаны ходила корова. Судя по веревке на шее, животное потерялось.
Весной в Сети появилось видео из Астаны, на котором запечатлен неспешно идущий по улице еж. Сообщалось, что его засняли рядом с одним из столичных жилых комплексов.
А летом этого года в Астане на одной из интернет-площадок продавали волчонка. Полицейские провели операцию по пресечению незаконного содержания и сбыта хищника.
Также сотрудники полиции при проведении оперативно-профилактического мероприятия в Астане в одном из СТО обнаружили незаконно содержавшегося львенка.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2293287-lisu-zametili-v-rayone-expo-v-astane-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах