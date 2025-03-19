Львенка нашли в подсобке одного из СТО в Астане

Сотрудники полиции при проведении оперативно-профилактического мероприятия в Астане в одном из СТО обнаружили незаконно содержавшегося львенка, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

"Сотрудники УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью) обнаружили незаконно содержавшегося львенка. 27-летний астанчанин держал дикое животное в подсобном помещении СТО. Львенок изъят, в ближайшее время планируется его передача в зоопарк", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными.

Ведется следствие.