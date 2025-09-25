Корову заметили под окнами офисов на левом берегу Астаны (видео)
В Сети распространилось видео необычного случая - под окнами офисов на левом берегу Астаны ходила корова. Судя по веревке на шее, животное потерялось, передает NUR.KZ.
Как следует из описания к видео, корову заметили прямо под окнами офисов. Откуда взялось животное, заснявшим ее очевидцам неизвестно, но по веревке на шее можно предположить, что корова потерялась.
Напомним, весной в Сети появилось видео из Астаны, на котором запечатлен неспешно идущий по улице еж. Сообщалось, что его засняли рядом с одним из столичных жилых комплексов.
Осенью прошлого года в Сети появилось видео, снятое астанчанкой в одном из парков столицы. На нем девушка запечатлела необычного хомяка вида "карбыш", попавшегося ей на глаза.
А летом этого года в Астане на одной из интернет-площадок продавали волчонка. Полицейские провели операцию по пресечению незаконного содержания и сбыта хищника.
Также сотрудники полиции при проведении оперативно-профилактического мероприятия в Астане в одном из СТО обнаружили незаконно содержавшегося львенка.
