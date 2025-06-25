Волчонка пытались продать за 400 тыс. тенге в Астане

В Астане на одной из интернет-площадок продавали волчонка. Полицейские провели операцию по пресечению незаконного содержания и сбыта хищника, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Департамент полиции Астаны сообщил на своей странице в Instagram, что объявление о продаже волчонка выявили в ходе мониторинга. Купить дикое животное предлагалось за 400 тыс. тенге.

После проверки информации, сотрудники полиции установили личность автора объявления и назначили встречу для "сделки".

"Во время передачи животного продавец был задержан. Волчонка изъяли и поместили на временное содержание в государственный питомник города Астаны.

В отношении задержанного составлен административный протокол, он доставлен в районное управление полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ДП Астаны.

Полиция напоминает, что дикие животные не подлежат содержанию в домашних условиях и не могут свободно реализовываться. За подобные действия предусмотрена ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

Напомним, ранее сотрудники полиции при проведении оперативно-профилактического мероприятия в Астане в одном из СТО обнаружили незаконно содержавшегося львенка.

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