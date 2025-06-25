Волчонка пытались продать за 400 тыс. тенге в Астане
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В Астане на одной из интернет-площадок продавали волчонка. Полицейские провели операцию по пресечению незаконного содержания и сбыта хищника, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Департамент полиции Астаны сообщил на своей странице в Instagram, что объявление о продаже волчонка выявили в ходе мониторинга. Купить дикое животное предлагалось за 400 тыс. тенге.
После проверки информации, сотрудники полиции установили личность автора объявления и назначили встречу для "сделки".
"Во время передачи животного продавец был задержан. Волчонка изъяли и поместили на временное содержание в государственный питомник города Астаны.
В отношении задержанного составлен административный протокол, он доставлен в районное управление полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ДП Астаны.
Полиция напоминает, что дикие животные не подлежат содержанию в домашних условиях и не могут свободно реализовываться. За подобные действия предусмотрена ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.
Напомним, ранее сотрудники полиции при проведении оперативно-профилактического мероприятия в Астане в одном из СТО обнаружили незаконно содержавшегося львенка.
А в феврале сотрудники природоохранной полиции изъяли из частного зоомагазина Темиртау краснокнижную обезьянку - бурого капуцина. Как рассказал 35-летний управляющий зоомагазином, капуцин был оставлен ему на передержку, но хозяин не оставил никаких подтверждающих документов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259234-policeyskie-kupili-volchonka-v-astane/
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