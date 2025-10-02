Когда начнутся осенние каникулы у казахстанских школьников и сколько они продлятся

Первая учебная четверть близится к завершению. Скоро у школьников начнутся осенние каникулы, которые продлятся семь дней, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения.

Согласно данным Министерства просвещения, до окончания первой четверти школьникам осталось учиться чуть больше трех недель. Впереди учащихся жду осенние каникулы, на которых дети отдохнут на протяжении недели.

"В первой четверти на обучение отводится 8 недель. Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней - с 27 октября по 2 ноября включительно", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в октябре казахстанцев ждет дополнительный выходной из-за национального праздника. В 2025 году День Республики, который отмечается 25 октября, выпадает на субботу, и выходной переносится на понедельник. Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 25, 26 и 27 октября.

Напомним, ранее в Министерстве просвещения определили даты начала и продолжительности нового учебного года в организациях среднего образования. Сообщалось, что 2025-2026 учебный год начнется 2 сентября и завершится 25 мая. Также мы писали, что с нового учебного года воспитательная работа во всех организациях образования, включая частные, будет строиться на основе единой программы "Адал азамат". А 1 сентября министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, что изменится в казахстанских школах в новом учебном году.

