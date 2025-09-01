Новый учебный год в Казахстане: что изменится для школьников

Гани Бейсембаев поздравил родителей и школьников с 1 сентября - началом нового учебного года, и рассказал, что изменится в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвет.

Как сообщается на сайте Министерства просвещения Республики Казахстан, сегодня в восьми тысячах школ страны начинается новая школьная пора. За парты сядут свыше четырех миллионов детей, а 360 тысяч учеников впервые переступят порог школы.

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев поздравил учащихся и их родителей.

"Искренне поздравляю родителей и школьников с этим значимым днем!

Прошлый учебный год был богат на события и достижения. Эти успехи стали возможны благодаря упорному труду и преданности делу наших 600 тысяч педагогов. Казахстанские школьники показали высокий результат на международной арене, завоевав более тысячи медалей, среди которых 193 - золотые. Каждый второй участник вернулся с призовым местом", - отметил министр.

Он рассказал, что изменится в новом учебном году в Казахстане. Так, строятся еще 232 новые школы и проводится масштабная реновация двухсот сорока пяти зданий. Более полумиллиона казахстанских школьников уже в этом учебном году начнут занятия в современных и комфортных условиях.

С 1 сентября во всех организациях стартует программа воспитания "Адал Азамат" и антибуллинговая программа "ДосболLIKE". Поэтапно внедряются единый дизайн-код внутреннего оформления школ. Важной особенностью нового учебного года станет внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс.

Все студенты, выбравшие рабочие специальности, будут обучаться в колледжах бесплатно, а пять отечественных колледжей начинают сотрудничество с ведущими предприятиями и образовательными центрами мира.

"Дорогие коллеги, родители и школьники! Мы встречаем новый учебный год с надеждами и большими планами. Каждый из вас вносит неоценимый вклад в будущее Казахстана. Пусть этот год станет временем новых свершений, уверенности и вдохновения. С Днем знаний!" - обратился к казахстанцам министр.

Напомним, ранее в Минпросвете сообщили, что в этом году школьные линейки, как и ранее, пройдут 1 сентября во всех школах Казахстана без исключения.

В июле министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.

Продолжительность I четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);

II четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

III четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года;

IV четверть для школьников составит восемь учебных недель.

