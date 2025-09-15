Сколько дней отдохнут казахстанцы в октябре и на День Республики

В октябре текущего года казахстанцев ждет дополнительный выходной из-за национального праздника - Дня Республики, передает NUR.KZ. Всего в октябре будет 9 выходных.

Согласно календарю праздничных и выходных дней в Казахстане в 2025 году, в октябре текущего года жители страны отдохнут 9 дней. Дополнительный выходной казахстанцы получили благодаря празднованию Дня Республики - 25 октября.

В 2025 году День Республики на субботу. По закону, если государственный праздник выпадает на выходной день, то есть, субботу или воскресенье, то выходные дни продлеваются на один день.

Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 25, 26 и 27 октября.

Напомним, День Республики - это единственный национальный праздник страны. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете 25 октября 1990 года. Ранее мы писали, что в 2009 году День Республики был исключен из календаря официальных праздников. Вернуть его празднование предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне 2022 года. В середине сентября 2022 года парламент РК принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, спустя 13 лет День Республики - 25 октября, вновь стал национальным праздником.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.