Сколько иностранцев выдворили из Казахстана в 2025 году и за что

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах сената рассказал, как часто иностранцы нарушают миграционное законодательство страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха сообщил, что с начала 2025 года в Казахстан прибыло 10,8 млн иностранных граждан.

"С начала года выдворены 10 138 иностранных граждан. Из общего количества прибывающих 90% - это граждане СНГ. Узбекистан - 10,6%, Россия - 10,8%, Кыргызстан - 8%, Беларусь - 12%. Выбыло 10,6 млн. За отчетный период правоохранительными органами к административной ответственности привлечены 314 иностранцев", - отметил он.

Напомним, сегодня также сообщалось, что в Астане полицейскими Акмолинской области ликвидирован канал незаконной миграции. В результате масштабной спецоперации задержаны подозреваемые.

До этого в Алматинской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из иностранцев. Их подозревают в организации канала незаконной миграции в Казахстан. В МВД рассказали, что за свои услуги участники группировки получали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого мигранта.

Также в полиции заявили о раскрытии схемы фиктивной регистрации иностранцев. Была задержана 35-летняя жительница столицы. По версии следствия, за свои услуги она просила в среднем 100 тыс. тенге.

