"Получали до 2 млн тенге": масштабная спецоперация привела к задержаниям в Астане

В Астане полицейскими Акмолинской области ликвидирован канал незаконной миграции. В результате масштабной спецоперации задержаны подозреваемые, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в результате масштабной спецоперации сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области при координации прокуратуры региона в столице задержана предполагаемая преступная группа по подозрению в организации канала незаконной миграции.

"Организатором преступной схемы оказалась 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района. Она разыскивала иностранных граждан, прибывших на территорию Республики Казахстан, и предлагала оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство", - рассказали в МВД.

По данным ведомства, в состав группы также входили другие лица.

"За свои услуги фигуранты получали денежное вознаграждение в размере от 40 тысяч до 2 млн тенге в зависимости от требуемых поддельных документов", - отметили в МВД.

В ходе следственных мероприятий оперативниками были изъяты вещественные доказательства: документы, печати и справки.

В настоящее время по факту незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают эпизоды противоправной деятельности и проводят необходимые следственные мероприятия.

Ранее в Алматинской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из иностранцев. Их подозревают в организации канала незаконной миграции в Казахстан. В МВД рассказали, что за свои услуги участники группировки получали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого мигранта. Также в полиции заявили о раскрытии схемы фиктивной регистрации иностранцев. Была задержана 35-летняя жительница столицы. По версии следствия, за свои услуги она просила в среднем 100 тыс. тенге.

