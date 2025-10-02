Сотрудник судился с Комитетом госдоходов и выиграл

В ВКО сотрудник подал иск к Комитету государственных доходов и добился признания незаконным дисциплинарного взыскания в виде выговора, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску к РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" о признании незаконным и отмене приказа о наложении дисциплинарного взыскания рассмотрел Катон-Карагайский районный суд Восточно-Казахстанской области.

Суд установил, что приказом председателя Комитета государственных доходов в отношении истца было вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Основанием для него послужили результаты служебного расследования, проведенного по фактам выявленных нарушений в деятельности сотрудника.

Истец, не согласившись с указанным приказом, обратился в суд. Он указал на нарушения процедуры назначения и проведения служебного расследования, а также на несоблюдение сроков привлечения к дисциплинарной ответственности, установленных законодательством о государственной службе.

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу о наличии нарушений порядка и сроков, предусмотренных Законом РК "О государственной службе" и соответствующих правил, утвержденных указом президента.

Решением суда исковые требования сотрудника удовлетворили. Приказ Комитета государственных доходов о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора признали незаконным и отменили. Решение суда уже вступило в законную силу.

