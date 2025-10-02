jitsu gif
    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Бывший сотрудник

    Сотрудник судился с Комитетом госдоходов и выиграл

    Опубликовано:

    Сотрудник госоргана
    Сотрудник. Иллюстративное фото: simpson33 / Getty Images

    В ВКО сотрудник подал иск к Комитету государственных доходов и добился признания незаконным дисциплинарного взыскания в виде выговора, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску к РГУ "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" о признании незаконным и отмене приказа о наложении дисциплинарного взыскания рассмотрел Катон-Карагайский районный суд Восточно-Казахстанской области.

    Суд установил, что приказом председателя Комитета государственных доходов в отношении истца было вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

    Основанием для него послужили результаты служебного расследования, проведенного по фактам выявленных нарушений в деятельности сотрудника.

    Истец, не согласившись с указанным приказом, обратился в суд. Он указал на нарушения процедуры назначения и проведения служебного расследования, а также на несоблюдение сроков привлечения к дисциплинарной ответственности, установленных законодательством о государственной службе.

    Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу о наличии нарушений порядка и сроков, предусмотренных Законом РК "О государственной службе" и соответствующих правил, утвержденных указом президента.

    Решением суда исковые требования сотрудника удовлетворили. Приказ Комитета государственных доходов о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора признали незаконным и отменили. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее в Жамбылской области взыскали с работодателя заработную плату в размере 92,3 млн тенге. Глава службы капитального строительства два года не получал денег. Согласно условиям трудового договора, его должностной оклад составлял 1 млн тенге.

    Также в Жамбылской области трех преподавателей школы признали незаконно уволенными. Их восстановили на прежних должностях, а также выплатят им более 10 млн тенге.

    В Костанайской области отделу образования отказали во взыскании суммы неосновательного обогащения с пяти заместителей директоров школ. Ответчики смогли доказать, что деньги получили в качестве заработной платы за честный труд.

