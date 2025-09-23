15 млн тенге хотели взыскать с заместителей директоров школ, заработавших их честным трудом
В Костанайской области отделу образования отказали во взыскании суммы неосновательного обогащения с пяти заместителей директоров школ, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, отдел образования Мендыкаринского района обратился в районный суд.
Исковое заявление было подано к пяти заместителям директоров школ о взыскании суммы неосновательного обогащения, превышающей 15 миллионов тенге.
Суд установил, что с января 2022 года по декабрь 2024 года департамент государственного аудита провел проверку в отделе образования Мендыкаринского района по вопросу обоснованности использования бюджетных средств.
По итогам аудита установили необоснованно выплаченную сверхнормативную нагрузку должностным лицам школ в размере 15 млн тенге.
На основании выявленных нарушений департамент внутреннего государственного аудита направил в адрес отдела образования предписание об устранении нарушений и принятии мер по возврату необоснованно выплаченных средств в доход бюджета.
Во исполнение данного предписания отдел образования обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков необоснованно выплаченной сверхнормативной нагрузки.
В ходе судебного заседания ответчики пояснили, что в их действиях отсутствовала недобросовестность, а деньги были получены в качестве заработной платы.
Вместе с тем суд установил, что распределение учебных часов было согласовано ввиду нехватки в преподавательском составе.
"Трудовые обязательства ответчиками исполнены в полном объеме добросовестно. Учебные часы отведены, вся необходимая документация заполнена, что подтверждается материалами дела", - уточнили в суде.
Главный бухгалтер отдела образования в суде пояснила, что начисление заработной платы ответчикам за 2023-2024 годы осуществлялась в соответствии с табелями учета рабочего времени и приложенными к ним приказами руководителей организаций образования.
В данном случае сторона истца не предоставила суду доказательств того, что со стороны ответчиков имела место недобросовестность, а именно, что ответчики действовали недобросовестно с целью получения неосновательного обогащения.
Кроме того, суд отметил заслуги и безупречную трудовую деятельность ответчиков, что подтверждалось отсутствием дисциплинарных взысканий в отношении последних.
"Трудовые обязанности они выполняли добросовестно и качественно, то есть свою заработную плату они заработали честным трудом", - отметили в суде.
В связи с этим, с учетом фактических обстоятельств дела, суд отказал в удовлетворении исковых требований отдела образования. Решение суда в законную силу пока не вступило.
Ранее в Костанае защитили права директора средней школы, который также преподавал историю. Суд выяснил, что такое распределение учебных часов было вызвано нехваткой преподавательского состава. Исковое требование о взыскании суммы неосновательного обогащения признали не подлежащим удовлетворению.
А в области Ұлытау вынесли приговор руководителю управления образования, ее заместителю и и.о. главного бухгалтера по делу о хищении бюджетных средств на сумму 93,2 млн тенге. Выяснилось, что управление фиктивно трудоустроило двух человек, достоверно зная, что фактически они не будут выполнять трудовые обязанности.
