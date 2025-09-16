Уволенных из-за возраста казахстанцев восстановили на работе и заплатят им 10 млн тенге

Трех преподавателей школы признали незаконно уволенными. Их восстановили на прежних должностях, а также выплатят им более 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, трудовые споры между районной школой и тремя преподавателями рассмотрел Жуалынский районный суд.

Суд установил, что между директором школы и истцами возник трудовой спор в связи с тем, что учителей уволили в связи с достижением ими пенсионных возрастов.

"Суть спора заключалась в том, что директор школы письменно уведомила истцов об отмене трудового договора до достижения их пенсионного возраста, тем самым нарушила их права об уведомлении работника после достижения им пенсионного возраста не менее чем за 1 месяц до даты расторжения трудового договора", - пояснили в суде.

Более того, в трудовом договоре предусмотрено право преподавателей, достигших пенсионного возраста, на основании их обращений доработать до окончания учебного года.

В своем иске учителя просили суд признать незаконным уведомление и приказ об увольнении и отменить, восстановить их на прежнем рабочем месте, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и расходы на услуги представителя.

Решениями суда иски были частично удовлетворены. Суд признал незаконными уведомления и приказы об увольнении, педагогов восстановили в прежних должностях.

В пользу истцов взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в общей сумме более 9 млн тенге, 300 тыс. тенге морального вреда и расходы за услуги представителя в размере 900 тыс. тенге. Решения суда пока не вступили в законную силу.

Ранее в Жамбылской области педагога уволили из-за достижения пенсионного возраста. Она написала заявление на имя директора школы, выразив намерение доработать до окончания учебного года. Однако ее заявление было проигнорировано. Женщина не согласилась с этим и обратилась в суд. В Акмолинской области восстановили на работе воспитателя, взыскав в ее пользу зарплату и моральный вред на общую сумму более 600 тыс. тенге. В Жамбылской области защитили права руководителя спасательного отряда ДЧС, который был незаконно уволен. Суд пришел к выводу о неправомерности дисциплинарных взысканий, наложенных на спасателя. Мужчине выплатят 2,9 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.