Казахстанцу выплатят зарплату в 92 млн тенге

В Жамбылской области взыскали с работодателя заработную плату в размере 92,3 млн тенге. Глава службы капитального строительства два года не получал денег, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о взыскании задолженности по заработной плате рассмотрел Кордайский районный суд.

Суд установил, что истец работал в компании с декабря 2020 года по июнь 2023 года в должности руководителя службы капитального строительства. Согласно условиям трудового договора, его должностной оклад составлял 1 млн тенге.

Однако с июля 2021 года по июнь 2023 года работодатель не выполнял свои обязательства по выплате зарплаты.

Наличие задолженности перед работником на сумму 92,3 млн тенге подтверждалось справкой компании и письмом за подписью генерального директора.

Несмотря на признание долга, выплаты произведены не были, что вынудило работника обратиться в суд.

Рассмотрев представленные доказательства, суд удовлетворил иск в полном объеме.

Решением суда ТОО обязано выплатить в пользу истца задолженность по заработной плате в размере 92,3 млн тенге.

Кроме того, с ответчика взыскали государственную пошлину в размере 923 тыс. тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

В Актобе директора ТОО через суд обязали выплатить сотрудникам более 1,8 млн тенге задолженности по зарплате за три месяца. Ранее он уже писал расписку, заверенную печатью, с обязательством выплатить деньги, но не сделал этого. В Туркестанской области по трудовому договору с ТОО в пользу уволившегося главного бухгалтера взыскали выплаты на сумму более 10 млн тенге. В Таразе больница потребовала у двух врачей вернуть 9 млн тенге. Суд отказал в иске, посчитав, что на протяжении 7 лет зарплата медикам начислялась в рамках закона.

