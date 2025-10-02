Дождь пообещали в Астане сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 2 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +12 градусов, а ночью опустится до +4 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью температура снизится до +2 градусов. Скорость ветра – 8,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью опустятся до +7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.

Напомним, по данным синоптиков, в ближайшие дни, со 2 по 5 октября, в регионах Казахстана ожидаются сильные осадки, заморозки, в ряде регинов будет тепло.

На большей части территории Казахстана под влиянием ложбины северного циклона прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед. Так, 2 и 3 октября в восточных, юго-восточных регионах республики возможны сильные осадки.

Лишь на западе Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман.