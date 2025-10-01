Морозы до 9 градусов, снег и гололед обрушатся на регионы Казахстана в ближайшие дни

По данным синоптиков, в ближайшие дни, со 2 по 5 октября, в регионах Казахстана ожидаются сильные осадки, заморозки, в ряде регинов будет тепло, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу, на большей части территории Казахстана под влиянием ложбины северного циклона прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед. Так, 2 и 3 октября в восточных, юго-восточных регионах республики возможны сильные осадки.

Лишь на западе Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман. В западных регионах ожидается постепенное повышение температуры до +20...+25 тепла днем. На северо-западе республики ночью ожидается -9 градусов мороза, днем повышение до +23 тепла.

В северных регионах ночью ожидается понижение до -7 мороза, днем основной фон +3...+13 тепла. В центре понижение ночью до -8 мороза до +2 тепла, днем основной фон до +18 тепла.

В южных регионах ожидается постепенное повышение, днем до +15...+25 тепла. На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Также сегодня синоптики рассказали, какую погоду ждать казахстанцам в октябре. Отмечалось, что на смену похолоданию еще придут теплые дни.

