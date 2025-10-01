"Жить останетесь на дороге": из-за выпавших осадков в Алматы образовались 10-балльные пробки

В Алматы образовались 10-балльные пробки. Жители города отмечают, что всему виной дождь, большое количество ДТП и ремонтные работы, передает NUR.KZ.

В соцсетях жители Алматы обсуждают ситуацию на дорогах мегаполиса. Так, по данным Telegram-канала Almaty Today, в данный момент в городе наблюдаются 10-балльные пробки.

"Будьте аккуратны на дорогах", - сказано в публикации.

Карта Алматы в приложении 2GIS практически полностью окрашена красным цветом. Некоторые водители оставляют комментарии о ситуации на дорогах.

"Снег упадет - жить останетесь на дороге", "Пошел дождь и мозги почти всех водителей стали г...м!", "Вы что, педаль газа потеряли?" - пишут водители. Многие из них используют ненормативную лексику.

10-балльные пробки в Алматы. Скрин: 2gis.kz

Судя по картам, в Алматы произошло несколько ДТП. Также водители жалуются на ремонтные работы, снег и дождь.

Сегодня мы писали, что на Медеу в горах Алматы выпал снег - в городе тем временем всего 9 градусов тепла. Казахстанцы делятся в Сети мнениями о погоде.

Свежая публикация по теме: От -20 до +8: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в Рождество

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.