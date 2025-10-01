"Жить останетесь на дороге": из-за выпавших осадков в Алматы образовались 10-балльные пробки
Опубликовано:
В Алматы образовались 10-балльные пробки. Жители города отмечают, что всему виной дождь, большое количество ДТП и ремонтные работы, передает NUR.KZ.
В соцсетях жители Алматы обсуждают ситуацию на дорогах мегаполиса. Так, по данным Telegram-канала Almaty Today, в данный момент в городе наблюдаются 10-балльные пробки.
"Будьте аккуратны на дорогах", - сказано в публикации.
Карта Алматы в приложении 2GIS практически полностью окрашена красным цветом. Некоторые водители оставляют комментарии о ситуации на дорогах.
"Снег упадет - жить останетесь на дороге", "Пошел дождь и мозги почти всех водителей стали г...м!", "Вы что, педаль газа потеряли?" - пишут водители. Многие из них используют ненормативную лексику.
Судя по картам, в Алматы произошло несколько ДТП. Также водители жалуются на ремонтные работы, снег и дождь.
Сегодня мы писали, что на Медеу в горах Алматы выпал снег - в городе тем временем всего 9 градусов тепла. Казахстанцы делятся в Сети мнениями о погоде.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Из летних тапок - сразу в сапоги": снег выпал в горах Алматы (видео)
- Морозы до 9 градусов, снег и гололед обрушатся на регионы Казахстана в ближайшие дни
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2292618-zhit-ostanetes-na-doroge-iz-za-vypavshih-osadkov-v-almaty-obrazovalis-10-ballnye-probki/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах