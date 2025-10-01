Дождь, снег и туман: непогоду обещают на большей части Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Дождь, снег и туман: непогоду обещают на большей части Казахстана

    Опубликовано:

    Дождь с переходом в снег
    Дождь с переходом в снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Завтра, 2 октября, в Казахстане синоптики обещают дождь, снег, туман и даже гололед. В связи с этим в регионах объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    Завтра в Астане временами ожидаются осадки - дождь, снег. Ветер северо-западный утром и днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

    В Алматы ночью синоптики обещают осадки.

    Ночью и днем в Акмолинской области будут осадки - дождь, снег. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

    На юге, в горных районах Алматинской области обещают временами туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный, юго-восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге и в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют туман, в горных, предгорных районах области - гололед. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, на юге, центре области ожидается высокая пожарная опасность.

    Свежая публикация по теме:
    От -20 до +8: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в Рождество

    2 октября ночью в горных районах области Жетісу обещают осадки - дождь, снег и туман. Ветер западный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

    На западе и северо-востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

    Ночью в Павлодарской области ожидаются осадки - дождь, снег. Ночью и утром на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью в горных районах Туркестанской области будет туман. Ветер северный, северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. 02 октября на севере, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Заморозки 3 градуса обещают ночью на севере и востоке Западно-Казахстанской области. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

    В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области будут осадки: на востоке области временами сильные осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный ночью на юге области, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    2 октября ночью на юге, востоке, в центре, днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки - дождь, снег. Ночью и утром на юге, востоке, в центре области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный ночью на востоке, юге области, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

    В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Снег и дождь будут ночью на севере, востоке Костанайской области. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области обещают осадки - дождь, снег. Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.