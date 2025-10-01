Дождь, снег и туман: непогоду обещают на большей части Казахстана

Завтра, 2 октября, в Казахстане синоптики обещают дождь, снег, туман и даже гололед. В связи с этим в регионах объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане временами ожидаются осадки - дождь, снег. Ветер северо-западный утром и днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Алматы ночью синоптики обещают осадки.

Ночью и днем в Акмолинской области будут осадки - дождь, снег. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области обещают временами туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный, юго-восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге и в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют туман, в горных, предгорных районах области - гололед. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, на юге, центре области ожидается высокая пожарная опасность.

2 октября ночью в горных районах области Жетісу обещают осадки - дождь, снег и туман. Ветер западный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На западе и северо-востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью в Павлодарской области ожидаются осадки - дождь, снег. Ночью и утром на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области будет туман. Ветер северный, северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. 02 октября на севере, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Заморозки 3 градуса обещают ночью на севере и востоке Западно-Казахстанской области. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области будут осадки: на востоке области временами сильные осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный ночью на юге области, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

2 октября ночью на юге, востоке, в центре, днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки - дождь, снег. Ночью и утром на юге, востоке, в центре области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный ночью на востоке, юге области, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Снег и дождь будут ночью на севере, востоке Костанайской области. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области обещают осадки - дождь, снег. Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

