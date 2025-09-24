"Альтернативы нет": Жумангарин ответил на жалобы казахстанцев о росте тарифов на комуслуги

Зампремьера – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах семинара по разъяснению Налогового кодекса прокомментировал вопрос о тарифах на комуслуги в Казахстане, передает NUR.KZ.

"Просто так тарифы не повышаются. Допустим, если вы житель Астаны, то любой субъект естественных монополий, прежде чем повышать тарифы, проводит общественные слушания. Вы можете прийти, посетить, миллион вопросов можете задать - до каждого винтика, гайки - на что тратятся ваши деньги, поскольку повышение тарифа - это прежде всего изъятие дополнительной суммы из ваших кошельков.

Поэтому на самом деле процесс достаточно прозрачный. Есть, конечно, проблемы с исполнением дальнейшим. Но в целом, если мы этого сейчас не будем делать, через некоторое время вы этих услуг тоже не получите", - заявил Серик Жумангарин.

Он сообщил, что в стране есть очень сильно изношенная инфраструктура – уровень износа доходит до 70-90%.

"В моногородах до 100% уровень изношенности доходит. Если зимой прорвет трубу или, как тогда ТЭЦ в Экибастузе была проблемной, подобного рода вещи будут повторяться все чаще и чаще. И в итоге мы окажемся без условий. Зимой размороженные батареи - кому это нужно? Альтернативы нет", - заявил глава МНЭ.

Напомним, в ходе ежегодного послания народу Казахстана 8 сентября Токаев заявил, что в стране самые низкие коммунальные тарифы среди стран СНГ и поручил пересмотреть эти вопросы в начале месяца. Также в начале этого месяца на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане нужно отказаться от "замороженных" тарифов и перевести ЖКХ на "рыночные рельсы". Тогда же о ежегодном росте тарифов для казахстанцев заявили на брифинге кабмина – он составит 20-30%. В Комитете по регулированию естественных монополий его назвали "не резким". На прошлой неделе сообщалось, что в Казахстане предпринимаются меры по сдерживанию инфляции на уровне 10–11% до конца текущего года. Во исполнение поручения правительства Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК ведет работу по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги для населения до конца 2025 года.

