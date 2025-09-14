jitsu gif
    Жанна Мусабаева
    Жанна Мусабаева
    Выпускающий редактор

    Тарифы на комуслуги в Казахстане не будут поднимать до конца 2025 года

    Опубликовано:

    Женщина заполняет квитанцию
    Квитанция. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

    Миннацэкономики Казахстана ведет работу по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги для населения до конца года, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий.

    Как сообщается на сайте госоргана, в Казахстане предпринимаются меры по сдерживанию инфляции на уровне 10–11% до конца текущего года. Во исполнение поручения правительства Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК ведет работу по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги для населения до конца 2025 года.

    "Сдерживанию роста тарифов способствует перенос части ранее запланированных корректировок и привлечение долгосрочного финансирования. При этом новых заявок от субъектов естественных монополий не ожидается, что исключает риск дополнительных повышений.

    Особое внимание уделяется производителям социально значимых продовольственных товаров — для них действует сдержанная тарифная политика, предусматривающая льготные условия по сравнению с другими юридическими лицами. Так как регулируемые коммунальные услуги занимают значительную долю в структуре инфляции, принятые меры позволят сократить их влияние на рост цен", - отмечается в сообщении комитета.

    Напомним, в ходе ежегодного послания народу Казахстана 8 сентября Токаев заявил, что в стране самые низкие коммунальные тарифы среди стран СНГ и поручил пересмотреть эти вопросы в начале месяца.

    Также в начале этого месяца на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане нужно отказаться от "замороженных" тарифов и перевести ЖКХ на "рыночные рельсы".

    Тогда же о ежегодном росте тарифов для казахстанцев заявили на брифинге кабмина – он составит 20-30%. В Комитете по регулированию естественных монополий его назвали "не резким".

    Тарифы на комуслуги в Казахстане не будут поднимать до конца 2025 года

