"На рыночные рельсы": отказаться от прежних тарифов ЖКХ планируют в Казахстане
Опубликовано:
На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане нужно отказаться от "замороженных" тарифов и перевести ЖКХ на "рыночные рельсы", передает корреспондент NUR.KZ.
"Мы выстраиваем новую модель управления энергетикой и инфраструктурой ЖКХ. Она повысит надежность и качество услуг при соразмерном росте тарифов. И это, безусловно, ведет к повышению инвестиционной привлекательности отрасли.
Прежняя модель с "замороженными" тарифами и, как следствие, критическим уровнем износа и аварийности себя изжила. Мы обязаны перевести систему ЖКХ на "рыночные рельсы", - заявил премьер-министр Олжас Бектенов.
Он добавил, что в стране начата модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием инвесторов, в том числе строительство первой атомной электростанции.
Напомним, на днях о ежегодном росте тарифов для казахстанцев заявили на брифинге кабмина – он составит 20-30%. В Комитете по регулированию естественных монополий его назвали "не резким".
В июле мы писали, что повышение тарифов на коммунальные услуги отложили в Казахстане - в кабмине подвели итоги инфляции за полугодие.
