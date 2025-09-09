"На рыночные рельсы": отказаться от прежних тарифов ЖКХ планируют в Казахстане

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане нужно отказаться от "замороженных" тарифов и перевести ЖКХ на "рыночные рельсы", передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы выстраиваем новую модель управления энергетикой и инфраструктурой ЖКХ. Она повысит надежность и качество услуг при соразмерном росте тарифов. И это, безусловно, ведет к повышению инвестиционной привлекательности отрасли.

Прежняя модель с "замороженными" тарифами и, как следствие, критическим уровнем износа и аварийности себя изжила. Мы обязаны перевести систему ЖКХ на "рыночные рельсы", - заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

Он добавил, что в стране начата модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием инвесторов, в том числе строительство первой атомной электростанции.

Напомним, на днях о ежегодном росте тарифов для казахстанцев заявили на брифинге кабмина – он составит 20-30%. В Комитете по регулированию естественных монополий его назвали "не резким".

В июле мы писали, что повышение тарифов на коммунальные услуги отложили в Казахстане - в кабмине подвели итоги инфляции за полугодие.

