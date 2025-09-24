Призывники Казахстана смогут самостоятельно выбрать воинскую часть для службы в армии

Министерство обороны Казахстана заявило о запуске сервиса, с помощью которого призывники смогут самостоятельно выбирать воинскую часть для прохождения срочной службы, передает NUR.KZ.

Минобороны запустило новый интернет-портал MyArmy.kz, который должен "стать единой цифровой площадкой для взаимодействия граждан с армией". По данным министерства, через сайт доступны сервисы, которые ранее требовали личного обращения в местные органы военного управления.

"Теперь граждане могут подать заявку на прохождение срочной или контрактной службы, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами, получить доступ к актуальным новостям и материалам, а также воспользоваться формами обратной связи.

Создание портала направлено на упрощение процедур и повышение прозрачности работы призывных комиссий. Регистрация и оформление документов переносятся в онлайн, что должно сократить бюрократию и уменьшить человеческий фактор", - рассказали в Минобороны.

Кроме того призывники смогут самостоятельно выбрать воинскую часть, где хотят проходить службу, ориентируясь на ранее полученную специальность и перспективы применения военных навыков в гражданской сфере после завершения службы.

Кандидат, ознакомившись с условиями прохождения срочной службы, подает заявку согласно имеющейся на сайте формы.

"Заявка будет проходить три стадии. Статус "создана" означает, что заявка принята местным органом военного управления (военкомат) и проводятся проверочные мероприятия. Статус "в обработке" гласит, что проверочные мероприятия завершены и кандидату необходимо прибыть в военкомат по месту жительства для прохождения медицинской комиссии.

После прохождения медицинской комиссии, а также изучения личностных качеств всех кандидатов статус заявки будет изменен на "одобрена", либо "отклонена", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что сейчас проект апробируется в войсковой части 78460 в Алматинской области.

