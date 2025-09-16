"Это не освобождение": Минобороны обратилось к казахстанцам по вопросу отсрочек от армии

Министерство обороны Казахстана разъяснило, в каких случаях призывник может получить отсрочку от службы в армии, передает NUR.KZ. В ведомстве призвали "не путать освобождение с отсрочкой".

В Минобороны перечислили все возможные причины, при которых можно получить отсрочку от армии.

Учеба в очном формате. При этом, дистанционное обучение не дает право на отсрочку. Проблемы со здоровьем - на лечение могут дать год. Семейные проблемы. Тут отсрочку могут дать, если призывник ухаживает за больными членами семьи или у него самого есть дети. Работа. В данном случае отсрочку получаю лишь педагоги, врачи в селах, депутаты, члены экипажей самолетов и судов, студенты правоохранительных академий.

"Отсрочка - это не освобождение. Это значит, что служба откладывается на время", - добавили в Минобороны.

Также в Минобороны перечислили все случаи, когда призывник освобождается от службы в армии. В список вошли негодные по здоровью казахстанцы, а также те, кто уже достиг 27 лет и не служил.

Кроме того, освобождаются от армии жители, у которых во время службы погибли или получили инвалидность близкие члены семьи. Помимо этого, в список входят те, кто уже отслужил в армии других стран, священнослужители, люди, имеющие ученую степень или судимость.

"Но если есть желание, то можно отказаться от освобождения и пойти служить добровольно - вопрос обязательно рассмотрят! Кроме тех, кто не годен по здоровью", - добавили в министерстве.

