"Это не освобождение": Минобороны обратилось к казахстанцам по вопросу отсрочек от армии
Опубликовано:
Министерство обороны Казахстана разъяснило, в каких случаях призывник может получить отсрочку от службы в армии, передает NUR.KZ. В ведомстве призвали "не путать освобождение с отсрочкой".
В Минобороны перечислили все возможные причины, при которых можно получить отсрочку от армии.
- Учеба в очном формате. При этом, дистанционное обучение не дает право на отсрочку.
- Проблемы со здоровьем - на лечение могут дать год.
- Семейные проблемы. Тут отсрочку могут дать, если призывник ухаживает за больными членами семьи или у него самого есть дети.
- Работа. В данном случае отсрочку получаю лишь педагоги, врачи в селах, депутаты, члены экипажей самолетов и судов, студенты правоохранительных академий.
"Отсрочка - это не освобождение. Это значит, что служба откладывается на время", - добавили в Минобороны.
Также в Минобороны перечислили все случаи, когда призывник освобождается от службы в армии. В список вошли негодные по здоровью казахстанцы, а также те, кто уже достиг 27 лет и не служил.
Кроме того, освобождаются от армии жители, у которых во время службы погибли или получили инвалидность близкие члены семьи. Помимо этого, в список входят те, кто уже отслужил в армии других стран, священнослужители, люди, имеющие ученую степень или судимость.
"Но если есть желание, то можно отказаться от освобождения и пойти служить добровольно - вопрос обязательно рассмотрят! Кроме тех, кто не годен по здоровью", - добавили в министерстве.
Напомним, ранее стало известно, что уже с сегодняшнего дня, то есть, с 16 сентября, SMS-повестки будут отправлять на абонентский номер сотовой связи и в кабинет пользователя на веб-портале "Электронного правительства".
До этого Минобороны сообщило, что SMS-сообщение признают "надлежащим видом оповещения".
Добавим, мы писали, что почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2286696-eto-ne-osvobozhdenie-minoborony-obratilos-k-kazahstancam-po-voprosu-otsrochek-ot-armii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах