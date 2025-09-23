Оповещение о землетрясении без толчков: комиссия начала проверку в Алматы

В воскресенье, 21 сентября, алматинцы массово получили тревожные уведомления, хотя землетрясение не ощущалось. Комиссия сейсмологов приступила к проверке, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в прошлом году в Алматы запустили новую технологию оповещения о землетрясении. Тогда заявляли, что уведомлять людей будут только при сильных толчках – свыше 4 баллов. Такая система обошлась бюджету в 475 млн тенге.

После экстренного воскресного оповещения о землетрясении, когда тревожные уведомления пришли, но толчков никто не почувствовал, комиссия сейсмологов выехала на сейсмостанции. Специалисты начали проверку.

"В настоящее время специалисты проводят исследования сейсмостанций и датчиков для выяснения всех обстоятельств. Ведется калибровка параметров и уточнение алгоритмов, чтобы повысить точность своевременности уведомлений", - рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Гульдана Нурымбетова.

Источник: КТК

Напомним, в воскресенье алматинцы получили оповещения о землетрясении, но не почувствовали толчков. Как пишут в Сети, оповещение вызвало панику среди горожан - из торговых центров начали эвакуировать людей.

В ДЧС Алматы сообщили, что 21 сентября в 16:25 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг землетрясения - в 9 километрах на юго-запад от Алматы. "Ощутимости на территории Алматы не было", - рассказали в департаменте. Позже в ведомстве разъяснили оповещения о землетрясении в Алматы без толчков. "Датчики сейсмологов зафиксировали, Mass Alert запустилось автоматически. Просим сохранять спокойствие! Причин для паники нет. Уточненная информация будет доведена позже", - пояснили в ведомстве. Глава ДЧС записал видеообращение к горожанам и сообщил, что афтершоки не прогнозируются. Позже в МЧС дали разъяснения, почему люди не почувствовали толчки, но получили оповещения, вызвавшие панику.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.