"Не представляло угрозы": в МЧС рассказали о землетрясении в Алматы
Опубликовано:
В МЧС дали разъяснения касательно сегодняшнего землетрясения в Алматы - люди не почувствовали толчки, но получили оповещения, вызвавшие панику, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как пояснили в МЧС, автоматизированная система раннего оповещения (АСРО), действующая в Алматы с 2023 года и включающая 28 сейсмостанций, успешно зафиксировала сейсмическую волну в оперативном режиме.
Первой станцией, зарегистрировавшей событие, стала станция в Акжаре. На основе полученных данных система передала сигнал в MassAlert, после чего было выдано официальное оповещение.
"Землетрясение не представляло угрозы для населения и инфраструктуры. Работа по интеграции АСРО и системы массового оповещения MassAlert продолжается.
Специалисты занимаются настройкой передачи информации и совершенствованием аналитических алгоритмов, что позволит повысить скорость и точность оповещения населения в случае возникновения опасных сейсмических событий", - заявили в ведомстве.
Напомним, сегодня алматинцы получили оповещения о землетрясении, но не почувствовали толчков. Как пишут в Сети, оповещение вызвало панику среди горожан - из торговых центров начали эвакуировать людей.
В ДЧС Алматы сообщили, что 21 сентября в 16:25 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг землетрясения - в 9 километрах на юго-запад от Алматы.
"Ощутимости на территории Алматы не было", - рассказали в департаменте.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, добавили в МЧС.
Позже в ведомстве разъяснили оповещения о землетрясении в Алматы без толчков.
"Датчики сейсмологов зафиксировали, Mass Alert запустилось автоматически. Просим сохранять спокойствие! Причин для паники нет. Уточненная информация будет доведена позже", - пояснили в ведомстве.
Глава ДЧС записал видеообращение к горожанам и сообщил, что афтершоки не прогнозируются.
