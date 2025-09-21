"Не представляло угрозы": в МЧС рассказали о землетрясении в Алматы

В МЧС дали разъяснения касательно сегодняшнего землетрясения в Алматы - люди не почувствовали толчки, но получили оповещения, вызвавшие панику, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как пояснили в МЧС, автоматизированная система раннего оповещения (АСРО), действующая в Алматы с 2023 года и включающая 28 сейсмостанций, успешно зафиксировала сейсмическую волну в оперативном режиме.

Первой станцией, зарегистрировавшей событие, стала станция в Акжаре. На основе полученных данных система передала сигнал в MassAlert, после чего было выдано официальное оповещение.

"Землетрясение не представляло угрозы для населения и инфраструктуры. Работа по интеграции АСРО и системы массового оповещения MassAlert продолжается.

Специалисты занимаются настройкой передачи информации и совершенствованием аналитических алгоритмов, что позволит повысить скорость и точность оповещения населения в случае возникновения опасных сейсмических событий", - заявили в ведомстве.

Напомним, сегодня алматинцы получили оповещения о землетрясении, но не почувствовали толчков. Как пишут в Сети, оповещение вызвало панику среди горожан - из торговых центров начали эвакуировать людей. В ДЧС Алматы сообщили, что 21 сентября в 16:25 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг землетрясения - в 9 километрах на юго-запад от Алматы. "Ощутимости на территории Алматы не было", - рассказали в департаменте. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, добавили в МЧС. Позже в ведомстве разъяснили оповещения о землетрясении в Алматы без толчков. "Датчики сейсмологов зафиксировали, Mass Alert запустилось автоматически. Просим сохранять спокойствие! Причин для паники нет. Уточненная информация будет доведена позже", - пояснили в ведомстве. Глава ДЧС записал видеообращение к горожанам и сообщил, что афтершоки не прогнозируются.

