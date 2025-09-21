Оповещения о землетрясении в Алматы без толчков разъяснили в ДЧС
Сегодня, 21 сентября, алматинцы получили на телефоны оповещения о землетрясении, но самих толчков не почувствовали. В ДЧС дали разъяснения, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
В воскресенье после обеда жители Алматы получили SMS, в котором горожан призвали эвакуироваться и укрыться в безопасных местах из-за землетрясения.
При этом сами подземные толчки горожане не почувствовали. Несмотря на это, многие алматинцы, как и положено при землетрясении, покинули здания, из ТРЦ людей эвакуировали.
В Департаменте по ЧС Алматы заявили, что сейсмологи все же зарегистрировали землетрясение в 16:25 в 9 километрах от города. Но ощутимости на территории южной столицы не было.
"Датчики сейсмологов зафиксировали, Mass Alert запустилось автоматически. Просим сохранять спокойствие! Причин для паники нет. Уточненная информация будет доведена позже", - пояснили в ведомстве.
Ранее в акимате сообщали, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast – мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.
При этом сообщалось, что сирено-речевые установки и система Mass Alert сработают полностью в автоматическом режиме при получении сигналов от сейсмодатчиков с магнитудой 5,5 баллов и более. Почему в этот раз система сработала, несмотря на то, что ощутимости не было, пока не уточняется.
