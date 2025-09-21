Оповещение о землетрясении получили алматинцы, но толчки не почувствовали: что произошло

В воскресенье, 21 сентября, примерно в 16:25 жители Алматы получили оповещение о землетрясении, но самих толчков в городе не было, передает NUR.KZ.

"Национальное оповещение! Внимание! Землетрясение! Укройтесь в безопасных местах. После завершения толчков эвакуируйтесь из зданий на безопасное расстояние! Внимательно следите за указаниями уполномоченных органов. Дополнительная информация — на сайтах и в социальных сетях ДЧС и акимата Алматы", - говорится в оповещении.

Как пишут Telegram-каналы, оповещение вызвало панику среди горожан - из торговых центров начали эвакуировать людей.

В ДЧС Алматы сообщили, что 21 сентября в 16:25 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг землетрясения - в 9 километрах на юго-запад от Алматы.

"Ощутимости на территории Алматы не было", - рассказали в департаменте.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, добавили в МЧС.

Что делать при землетрясении?

Спасатели советуют заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у колонн внутренних капитальных стен и под балками каркаса.

Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Следует также заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.

Необходимо уже сегодня подготовить "тревожный чемоданчик".

Как это сделать и сколько это будет стоить, мы рассказывали здесь.

Если вы проживаете на первом этаже и у вас отработана эвакуация до автоматизма, вам нужно покинуть помещение, захватив "тревожный чемоданчик".

Спасатели отмечают, что при землетрясении нужно соблюдать 10 элементарных правил, которые должен знать каждый житель высотного дома:

не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие; не пользуйтесь лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждите дома, в помещении; отойдите от мебели, окон, люстры; найдите укрытие - "треугольники жизни" (если вы на верхних этажах займите место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен, накройте голову руками); покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков) и эвакуируйтесь на безопасное место, которое вы определили заранее; при получении информации об угрозе разрушительного землетрясения отключите воду, газ, электричество; возьмите "тревожный чемоданчик", где заранее должны быть уложены предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы, свисток и т.д.; при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

"Безопасным местом сбора населения является открытая площадка (территория), подальше от линий электропередач, деревьев, необходимо отойти как можно дальше от зданий и сооружений (не менее 1/3 от высоты здания)", - отмечают в ДЧС.

После эвакуации проследуйте к ближайшему пункту приема пострадавшего населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной ЧС.

Услышав сигнал "Внимание всем!", нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике", и действовать согласно полученной инструкции.

