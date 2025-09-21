Глава ДЧС записал обращение к алматинцам после землетрясения
Сегодня, 21 сентября, алматинцы получили уведомление о землетрясении, но толчков в городе не было. Временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы записал видеообращение, передает NUR.KZ.
В сообщении граждан просят сохранять спокойствие - повторных толчков не ожидается, поводов для паники нет, ситуация под контролем ДЧС.
Напомним, сегодня алматинцы получили оповещения о землетрясении, но не почувствовали толчков. Как пишут в Сети, оповещение вызвало панику среди горожан - из торговых центров начали эвакуировать людей.
В ДЧС Алматы сообщили, что 21 сентября в 16:25 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг землетрясения - в 9 километрах на юго-запад от Алматы.
"Ощутимости на территории Алматы не было", - рассказали в департаменте.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, добавили в МЧС.
Позже в ведомстве разъяснили оповещения о землетрясении в Алматы без толчков.
"Датчики сейсмологов зафиксировали, Mass Alert запустилось автоматически. Просим сохранять спокойствие! Причин для паники нет. Уточненная информация будет доведена позже", - пояснили в ведомстве.
